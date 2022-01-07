朝鮮發射高超音速導彈，韓國政府對此不表明態度. January. 07, 2022 07:35. by 申鎮宇記者、華盛頓=常駐記者 文炳基 niceshin@donga.com、weapon@donga.com. 在朝鮮表示「成功試射了高超音速導彈」後，韓國政府6日沒有發表任何立場。有人指出，任期末尋求改善南北關系的文在寅政府是不是因為看朝鮮的臉色而再次以過低的姿態應對。 韓國外交部當天就有關此次朝鮮發射導彈問題韓美如何應對等問題表示：「沒有具體消息可以共享。」繼朝鮮發射導彈的前一天之後，韓國政府當天也沒有使用「挑釁」一詞，也沒有進行批評或表示遺憾。朝鮮此次發射彈道導彈，明顯違反了聯合國安理會決議。 統一部負責官員當天也只是表示，「沒有把朝鮮的發射意圖定性為某一個方向」。這意味著，朝鮮的此次挑釁不是出於對外目的，而是出於加強自身國防力的計劃。據悉，韓國政府內部甚至認為，朝鮮此次沒有越過「紅線」，因此反而有進行對話的意誌。 對於此次導彈挑釁，也有人擔心韓美之間的反應存在差異。美國國務院當地時間5日在朝鮮宣布後，就《東亞日報》的提問表示：「朝鮮持續發射彈道導彈，使地區及國際社會不穩定。我們對此表示譴責。」據悉，美國國務卿安東尼·布林肯在與日本外相林芳正通電話時一致表示，「譴責朝鮮發射彈道導彈」。相反，據悉，布林肯沒有與韓國外交部長鄭義溶通話的計劃。對此，有分析認為，這表明韓美關系的現狀。 國民力量黨當天發表評論批評稱：「文（在寅）總統陷入了終戰宣言的老調，即使遭受屈辱，也緊抓著朝鮮的褲腿。」

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