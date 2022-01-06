韓國政府不服法院停止防疫通行證效力的決定，提出抗訴……「為恢復日常生活必不可少」. January. 06, 2022 07:54. by 趙建熙記者、李智雲記者 becom@donga.com,easy@donga.com. 韓國政府不服法院的停止「學院防疫通行證」效力的判決，提出了抗訴。其理由是，為了在新冠疫情下恢復日常生活，必須有防疫通行證不過，政府目前正在討論對防疫通行證部分對象等進行修改、考慮到未接種疫苗者的基本權利受到侵害的爭議而擴大接種例外範圍的方案。 保健福利部5日表示，將對前一天首爾行政法院關於將補習班、讀書室、學習咖啡屋排除在防疫通行證義務適用設施之外的處理意見提出抗訴。中央事故處理本部社會戰略班長孫永來當天表示：「如果解除防疫通行證，只能以限製聚會或營業來應對新冠流行的增加，這會給民生經濟帶來傷害」，「為了恢復日常生活，需要擴大防疫通行證，我們將一邊向法院說明一邊提起訴訟。」 如果法院駁回保健部的抗訴，直到對防疫通行證全盤的本案訴訟一審判決出來為止，幾個月來未接種疫苗的人也可以上補習班。防疫當局正在研究如果抗訴被駁回，在使用補習班時，實行間隔就座等控製密集度措施的方案。 政府正在研究對想接種卻因醫學原因不能接種的未接種者免除防疫通行證的方案。目前，疫苗第一次接種後，只有在發生過敏性休克、心肌炎及心包炎、血栓癥的情況下，才能免除第二劑和第三劑的接種。即，將擴大異常反應的豁免範圍。行政安全部部長全海澈表示：「在防疫通行證適用過程中，將均衡運用，最大限度地減少國民的不便。」 此外，政府表示，今年已確保了1.5044億支新冠疫苗，其中包括去年沒有入境的7044萬劑次。

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