韓國軍方把「翻越鐵柵欄前往朝鮮」誤認為「投奔韓國」，向青瓦臺錯誤報告. January. 05, 2022 07:56. by 申圭鎮記者、尹相虎 軍事記者 newjin@donga.com、ysh1005@donga.com. 經確認，在「脫北者」A某1日越境前往朝鮮時，韓國軍22師誤以為他是從朝鮮越境投奔韓國，並把這一錯誤判斷向青瓦臺作了報告。一線部隊在第一階段做出錯誤判斷，這一判斷又被報告到了最高層，因此有人指出，政府可能因此錯過了舉報A某等的應對危機的「黃金時間」。 據政府消息人士4日透露，一線部隊1日晚9時20分左右用熱成像顯示儀在非軍事區內監視哨所的補給爐一帶捕捉到了A某。當時，A某已經越過最前方警戒部隊鐵柵欄北上約1公裏。此時，部隊方面認為距離軍事分界線只有數百米的A某是歸順者。上述內容在晚上9點半以後也報告給了聯合參謀本部及青瓦臺危機管理中心。隸屬於國家安保室的危機管理中心是系統性、迅速管理國家危機情況的「總控塔」。 結果，22師的最初錯誤判斷導致了未能把A某捉拿歸案。盡管傍晚6點40分左右監控畫面清晰地拍到了A某越過最前方警戒部隊鐵柵欄的場面，但軍隊錯過了采取回放錄像的措施。 消息人士說：「通常發生危機情況時，危機管理中心也會進行實時報告」，「以一線部隊的報告為基礎，統一指揮行動，是聯合參謀本部的責任。」結果是「一線部隊和聯合參謀本部都對行動失敗負有責任」。 4日結束的聯合參謀本部戰備態勢檢查室的現場調查結果顯示，監控畫面多次捕捉到了A某在越過柵欄之前接近鐵柵欄徘徊的樣子。據悉，鐵柵欄附近的腳印也被清晰地拍到，但部隊卻放過了上述事前、事後的征兆。

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