「鐵柵欄投奔朝鮮者」曾在兩年前用相同的手法「鐵柵欄投奔韓國」. January. 04, 2022 07:50. by 尹相虎 軍事記者、申圭鎮記者 ysh1005@donga.com、newjin@donga.com. 1日在江原道高城地區越過最前方鐵柵欄越境前往朝鮮的男子，被確認為2020年11月初從同一地區越境歸順的「脫北者」A某。很多人批評說，同一人在1年多後，以同樣的手法悠閑地穿梭於同一地區內的軍事分界線，暴露出最前方警戒態勢松懈、警方等相關機關的「脫北者」管理也有很大的漏洞。 韓國軍方相關人士在3日的新聞發布會上表示：「1日中午左右，民統線地區內的監控錄相拍攝到的投奔朝鮮者的衣著長相與2020年11月投奔韓國時30歲出頭的A某幾乎相同」，「據我所知，到目前為止，沒有涉及朝鮮的可疑之處。」據悉，A某自去年12月30日以後就失去了聯系。2020年11月初，他越過22師下屬的最前方警戒部隊3米高的鐵柵欄，在逃到韓國的14個小時後被韓國軍人發現。當時他體重50多公斤，體格矮小，投誠後接受聯合調查時陳述說曾做過器械體操。 據悉，A某越線前往朝鮮後，韓國軍方曾兩次通過西海軍通信線路向朝鮮發送了旨在保護韓國國民的對朝通知，朝鮮作了大概意思為「收到了」的答復。軍方表示，此後，朝方尚未就確保A某人身安全等問題做出具體答復。

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