「高三學生也能競選議員和市長」……選舉法修正案獲得通過. January. 01, 2022 07:39. by 朴訓祥 tigermask@donga.com. 從今年3月與大選一起進行的再、補選和6月地方選舉開始，可以參加競選的年齡將從現行25周歲降低至18周歲。這是自1948年韓國政府成立後，73年以來首次下調被選舉權年齡。 國會31日上午召開全體會議，以204票贊成、12票反對、10票棄權通過了包括將被選舉權者年齡降低到18周歲的公職選舉法修正案。根據修正案，以選舉日為準，生日過後的18周歲高中三年級學生也可以參加國會議員選舉或地方選舉。修訂案在去年12月28日國會政治改革特別委員會小委員會、全體會議和30日法製司法委員會接連通過。朝野兩黨為了獲得今年大選的選票展開了競爭。但是，與國會議員、地方選舉等不同，只有40周歲以上的人才能參加總統競選的被選舉權年齡標準沒有改變。 在當天的全體會議上，還表決通過了將9月成立、31日結束的「媒體製度改善特別委員會」活動期間延長至今年5月29日的活動期限延長案。因此，預計國會將繼續討論媒體仲裁及受害救濟等相關法律（媒體仲裁法）修正案等媒體法相關法案。 此外，當天的會議還通過了「交通弱者移動便利增進法」修正案，以及將音樂劇作為演出產業一個領域予以獨立明示的演出法修正案等。

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