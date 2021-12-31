美國陸軍投入「隧道探測」機器人，實施地下坑道探測試驗. December. 31, 2021 07:50. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 據確認，美國陸軍本月初實施了將韓美國防研究機構正在共同開發的「自主探測隧道機器人」投入到假想敵國地道進行搜索偵察的測試。雖然沒有提到假想敵國的名稱，但有分析認為，這可能是針對將核、生化武器和指揮設施等大量藏匿在地道裏的朝鮮。 美國陸軍29日表示，當地時間本月2日在密蘇裏州訓練場進行了將裝有各種探測傳感器的自主探測隧道機器人投入地道的「演示」，同時還公開了美國戰鬥人員在履帶或四足步行自動行進機器人的帶領下進入地道，對內部進行搜索和偵察的照片。 美國陸軍解釋說，這些機器人可以自行繪製坑道內部的三維地圖，避開障礙物移動，通過核、生化作用劑探測傳感器掌握大規模殺傷性武器的存在，並實時進行報告。美國陸軍表示，美國國防部下屬的國防威脅降低局和韓國國防科學研究所從2019年開始共同開發該機器人系統。 美國陸軍有關人士表示：「敵人為了保護兵力和武器裝備以及隱秘移動，正在越來越多地使用隧道和地下設施」，「自動行駛機器人系統將為保護被投入到這種戰場環境的我軍、提供戰術優勢作出自己的貢獻。」他還說：「今後的最終目標是，讓自主探測隧道機器人系統代替戰鬥人員在洞穴和城市地下設施等地完美完成搜索任務。」 韓國軍方內外很多人分析說，韓美軍方當局為了在發生戰爭時清除朝鮮在全境地下坑道內隱蔽的核、生化武器儲藏所和指揮部設施等，將自動駕駛機器人實現戰鬥力化。駐韓美軍從2017年開始在美國本土和韓國定期進行占領朝鮮軍隊地道的演習。軍方消息人士表示：「在停戰線附近等朝鮮各地密集建設的地道進行搜索偵查時，自動行駛機器人等尖端設備的利用率必然會提高。」

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