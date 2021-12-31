朴槿惠獲釋……數百名支持者在其入住醫院前舉行歡迎集會. December. 31, 2021 07:51. by 裵碩俊, 全主榮 eulius@donga.com,aimhigh@donga.com. 隨著本月24日國務會議通過對前總統朴槿惠的特別赦免案，朴槿惠於31日零時被釋放。據悉，朴槿惠的親信們正在考慮其住處和醫療費用等問題。 通常的赦免執行方式是，當事人從拘留所或監獄獲釋。但朴槿惠從11月22日開始在首爾市江南區三星首爾醫院接受住院治療，不會再次入獄，將以管教當局人員撤離醫院的方式獲釋。據悉，朴槿惠今後至少會在醫院專心治療一個月。她目前正在接受肩部疾病和腰椎間盤突出等痼疾和牙科、精神健康醫學科等的治療。 據悉，由於巨額治療費成為負擔，朴槿惠的親信們正在苦惱。目前也沒有住處。檢察機關為執行罰款和未繳納的追繳金，扣押了朴槿惠在內谷洞的住宅後，交給了拍賣公司。據悉，朴槿惠的親信柳榮夏律師正在為她尋找棲身之地。據悉，朴槿惠的弟弟、EG會長朴誌晚也在打聽住處，但還不確定朴槿惠是否會接受。 在朴槿惠獲赦的前一天，國民力量黨總統候選人尹錫悅表示：「我表示非常歡迎，也認為她本應該早點出來。希望她早日康復。」尹錫悅還說：「等朴前總統恢復健康後，想去見她。會再等一段時間。」共同民主黨30日沒有做出特別的正式反應。 朴槿惠的數百名支持者從30日下午7點開始，在三星首爾醫院前舉行了歡迎赦免、祈禱痊愈的集會。三星首爾醫院前的人行道上擺放著支持者送來的數百個花環。

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