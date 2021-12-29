選舉結束後上調電費，政府的「朝三暮四」行政. December. 29, 2021 07:39. . 韓國政府決定從總統選舉結束後的明年4月開始到年末為止，將電費和煤氣費分別上調10.6%和16.2%。僅在一周前，政府還凍結了明年第一季度的電費，但隨著對能源公共企業赤字的擔憂日益增大，又轉向大幅上調，只是將時間推遲到了3月大選之後。 根據去年年底實施的「燃料費聯動製」，如果生產電力所需的燃料價格上漲，韓國電力將對電價進行相應的調整。但是發電用煙煤、重油的價格都比去年年末上漲了20%到30%，但由於事實上掌握公共費用上調許可權的企劃財政部表示反對，電費一直被凍結。受液化天然氣價格在6個月內暴漲4倍的影響，供應城市煤氣的韓國天然氣公司的赤字也在擴大。如果政府有意抑製價格導致公共企業的能源赤字累積，政府就要用稅金補償相當一部分，總有一天會通過上調價格，轉為國民的負擔。 問題在於上調的時間。有人指出，早從今年第二季度開始就應上調電費，但政府先是最大限度地硬撐著，後來才決定到明年大選結束之後才漲價。政府表示，因為新冠疫情給個體戶帶來了痛苦，所以沒有辦法。但最終只能認為，政府的想法是，如果在大選前漲價，輿論就會惡化，對共同民主黨總統候選人不利。這都是把政治拉到經濟問題上的做法，與去年4月15日國會選舉前文在寅總統決定全民發放災難補援的做法沒有什麽區別。不少人批評說，政府打算在「寒冬」的明年1月投入預算創造57萬個官製工作崗位，並在3月前延長對個體戶的貸款期限、推遲償還利息等，都是考慮到選舉而做出的決定。 政治動機造成的公共費用累積的後果都要由下屆政權來承擔。這將給政權初期的經濟政策運營帶來很大的負擔。政府在任期內因非科學、理念性的原因動搖國家能源政策根基，到任期末又為獲取選舉勝利來決定所有政策方向和時間，造成了這一結果。

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