企業稱「明年的目標是撐下去」. December. 27, 2021 08:39. by / /. 一項調查結果顯示，雖然距離新年只剩下5天，但30人以上的國內企業的三分之一連明年的經營計劃都沒有確定。韓國經營者總協會的問卷調查結果顯示，好不容易製定計劃的其余企業中，53.5%的企業製定了「維持現狀」，22.9%的企業製定了「緊縮經營」的經營目標。也就是說，四分之三的企業的新年目標是，不讓情況比今年惡化，或者即使縮小規模也要堅持。如果企業人的心理如此冰凍，很難期待投資和雇用出現明顯的增長。 企業對明年的展望如此暗淡的原因是，由於新變異毒株的出現，很難預測新冠疫情會持續多久，而且因全球供應鏈沖擊等原因，原材料價格暴漲，再加上工人的工資上調要求也越來越嚴重。政府雖然自豪地說「在發達國家中復蘇速度最快」，但企業認為，今年4.0%的增長率只是去年-0.9%負增長的反彈。 而且，明年1月韓國銀行上調基準利率，美聯儲最早將於3月上調利率等不利因素也將出現。如果過剩的流動性減少，房地產、股票等資產價格下降，消費心理就會迅速冷卻。在韓國，連同二三十歲群體也通過「拼命投資」「舉債投資」貸款購買公寓和股票，因利息負擔暴漲，家庭可支配收入將更快減少。 要想克服這種狀況，政府和政界應該通過破格放寬限製，向企業提供增加投資和雇用的強有力的誘因。但是，政府卻強行實施即使在工作場所發生意外事故，也要對首席執行官進行刑事處罰的《重大災害法》，使中小企業的心理極度萎縮。掛念勞動界選票的共同民主黨總統候選人李在明和國民力量黨總統候選人尹錫悅，贊成實施勞動理事製和免除勞動時間製，前者同意工人代表參與公共機構理事會幹預經營，後者承認工會專職人員的活動時間為工作時間。這兩個製度都是企業家最擔心擴散到民間企業的製度。 由於經營環境面臨中美兩國日益激化的對立局面和全球供應鏈重組等劇變，就連韓國代表性企業總裁也表示：「親眼目睹冷酷的現實，心情非常沈重。」政府和朝野政黨總統候選人不要光在嘴上說民生、改善就業，要是應認真傾聽創造工作崗位、支付工資的企業人士害怕新年的原因。

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