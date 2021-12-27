專欄：成爲一個稍微溫柔一點的人. December. 27, 2021 08:39. . “如果要想在這個世界上生存，你必須會做三件事。去愛有限的生命，去珍惜它。要知道，你自己的生命便依賴于此。而當到了該放手的時候，就讓它去吧。—出自瑪麗•奧利弗的《在黑水林中》 今年6月，我被灰喜鵲打到後腦勺。那是我第二次被它打中，並不是第一次。去年我也被灰喜鵲打到了後腦勺。那時候我甚至都不知道那是灰喜鵲。當時我在小區附近走，想著會不會是有人在背後狠狠地打了我一下？回頭一看，誰也沒有。這時我看見一只鳥飛得遠遠的。今年電梯上貼了“小心灰喜鵲的攻擊”的提示語，這才知道打我後腦勺的家夥就是灰喜鵲。我想今年絕對不會再被它打到。可是這想法還沒過兩天我就第二次被灰喜鵲打到。 搜索後發現像我這樣被攻擊的人不止一兩個。據說之所以灰喜鵲會攻擊是因爲附近有蛋或孵出的幼鳥。知道了這個事實之後，感覺對灰喜鵲發火有點不好意思了。感覺自己就像一個小氣的人。灰喜鵲尾巴的藍色爲什麽那麽漂亮。見其尾巴亦難怒。幾個星期前，我散步時，看到柿子樹上挂著的每一個柿子都被鳥兒挖空吃掉了。哎呀。小家夥們吃飽了吧。就這樣喃喃自語著，突然想到，既然如此，希望打我後腦勺的灰喜鵲能吃到就好了。不，當時我想，要是鳥巢裏的雛鳥長大後吃的就更好了。 在睡前讀一、兩章瑪麗•奧利弗的詩集《大雁》。那麽即使是很短暫的一段時間，我也能去到一個我去不到的地方，成爲一個稍微溫柔一點的人，再回來。這樣我就會想，今年發生在我身上的事情中，被灰喜鵲暗算是最讓我開心的一件。

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