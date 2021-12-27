金健熙：「為了顯擺而誇大履歷，請求原諒」. December. 27, 2021 08:37. by 姜敬錫記者、趙雅羅記者 coolup@donga.com,likeit@donga.com. 國民力量黨總統候選人尹錫悅的夫人金健熙（音）26日表示：「一切都是我的錯和失誤。希望大家原諒我」，「即使丈夫成為總統，我也只會盡妻子的責任」。金健熙在爆出履歷造假疑惑12天後，當天首次召開記者招待會，承認部分疑惑並進行道歉。 金健熙當天下午在首爾市汝矣島國民力量黨總部舉行的記者會上，就圍繞自己的疑惑表示：「為了顯得好看一些，誇大了經歷並寫下了錯誤內容。不該這樣做的，回過頭來看，太羞愧了。向國民表示誠摯的歉意。」金健熙低頭表示：「在以後的剩余競選期間，我會安靜地進行反省和自察。」「大家可以來罵犯了錯的我金建熙，但懇請不要收起對一直以來走過艱難歷程的丈夫的支持之心。」 當天，金健熙在用8分鐘左右時間讀完3張A4紙分量的道歉文後，沒有回答任何問題就離開了記者會現場。隨後，國民力量黨中央選舉對策委員會首席發言人李陽洙（音）出面進行了補充解釋。他說：「她的意思是，沒有說及『是否要發揮總統夫人的作用」，而是要進行反省，以低姿態對待，在公開活動方面保持克製」，「她沒有說剩余時間裏不會參加選舉運動。如果是在公開場合和（尹錫悅）候選人一起參加的話，還是可以接受的。」就選舉對策委員會內部是否就金健熙道歉的節點和形式有過充分討論的問題，他表示：「提出了很多建議和建議，候選人接受了這一建議，做出了決定。」

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