朝鮮第一個攝影師是誰？. December. 25, 2021 07:21. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “我的身影出現在我眼前，但那只是一個小碎片。羅斯紙上，其本來面目一覽無余。” 這是朝鮮使節團訪問清朝時作爲隨行人員前往清朝的小官員李恒憶寫的文章。李恒憶是在陰曆1863年1月29日在駐北京俄羅斯館（俄羅斯公使館）首次看到的新文物照片。俄羅斯攝影家將他們作爲拍攝對象拍下了照片。幾天後看到照片的李恒憶將其形容爲“小碎片”，並將當時令人驚訝的感覺記錄在了《燕行日記》中。 這本書彙集了明知大學記錄信息科學專門研究生院教授、韓國形象語言研究所所長的作者近30年間對韓國攝影曆史進行研究得出的成果。有著100多年曆史的韓國攝影史寫進了一本書裏。 據作者介紹，在西方，從1840年代開始，照片被實際使用，但朝鮮直到1863年才首次接觸照片。即使是這樣，也只是像李恒憶一樣站在遊客的立場觀看而已。1883年，擔任政府官員的金龍元在朝鮮建立了第一個照相館，從此開始照相館如雨後春筍般不斷湧現。韓國人在韓國土地上拍照的真正意義上的韓國攝影師開始出現。 作者詳細記述了把照片引入朝鮮的過程、日本帝國主義爲美化其殖民統治而惡意利用照片的曆史等。藝術攝影作家首次登場的20世紀20年代後期的故事和社會主義現實主義照片、沙龍照片兩大陣營分立，左右翼對立的光複之後的故事等稍有不慎就會陷入困境的攝影史就像講過去的故事一樣，輕而易舉地進行拆解。 從1934年起擔任《東亞日報》照相部部長、主導東亞日報的“抹掉太陽旗事件”的韓國攝影學的先驅申樂均先生、到從1980年代開始包含對死亡的哲學解釋等不斷展現實驗、破格嘗試的具本昌作家等現代作家，韓國攝影史的大人物也一一進行了介紹。 從1863年拍攝的朝鮮使節團表情嚴肅的人物照片到形式無限的現代照片，書中共包含了300多張照片。因此，雖然是接近600頁的厚書，但可以用看攝影展的輕松的心態進行閱讀。

한국어