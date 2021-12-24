韓國研究機構：「如果不減少溫室氣體排放，21世紀後期的夏天將達到170天。」. December. 24, 2021 07:39. by 姜恩智記者 kej09@donga.com. 據預測，如果不減少溫室氣體的排放，60年後一年中有一半將是夏天。特別是，中部地區將出現近90天的酷暑天氣。 氣象廳下屬的國立氣象科學院22日發表了具有上述內容的《韓國詳細氣候變化預測報告》。此前，聯合國下屬的「政府間氣候變化專門委員會」8月發表第六次評價報告，其中包含全球氣候變化預測。該機構據此數據並結合韓國的情況進行了分析。報告顯示，如果像現在這樣繼續排放溫室氣體，那麽在60年至80年後的21世紀後期（2081年至2100年平均），韓國的年均溫度將上升到18.2度。這比現在（2000年至2019年平均）的年平均溫度（11.9度）高出6.3度。同期的年平均降水量預計將從1328毫米增加到1571毫米，增加18%。 韓國的四季將以夏季為中心發生變化。如果不減少溫室氣體，夏天將比現在（97天）增加73天，持續170天。預計冬季將比現在（107天）減少兩個月以上，僅為39天。氣象廳根據日平均氣溫的變化區分四季。例如，將日平均氣溫上升到20度以上後不再下降的第一天視為夏天的開始。 韓國所有地區都出現了一天最高氣溫超過33度的高溫天氣。特別是首都地區和忠清地區等地的增加幅度較大。據分析，這兩個地區的高溫天氣將從目前的7.8天和8.7天增加到21世紀後期的86.4天和89.1天。氣象科學院氣候變化預測研究組組長邊英和（音）解釋說：「氣候變化越嚴重，大陸高氣壓的模式就會改變，中緯度地區的氣溫上升幅度會比低緯度地區更大。」 氣象廳預測，如果按照目前的趨勢發展下去，21世紀後半期夏季的長度會變長，但韓國不會變成亞熱帶氣候。邊英和說：「雖然平均氣溫上升，酷暑天數也在增加，但是21世紀後期也會有寒流和冬天的存在」，「氣候轉變等內容以後需要進行精密的分析。」 不過，如果減少溫室氣體的排放，到2050年實現「碳中和」，就可以大幅減少氣溫上升幅度。這樣一來，21世紀後期韓國的年平均氣溫將比現在上升2.3度，年平均降水量將比現在增加3%（1374毫米）。

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