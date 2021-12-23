嚴格的訓育. December. 23, 2021 07:55. . 從中世紀初期開始，聖母和嬰兒耶稣就成爲美術家喜愛的主題。一般都是仁慈、慈愛的母親用充滿愛意的眼神懷裏抱著或照料具有特殊能力的嬰兒的形象。但是馬克斯•恩斯特畫得完全不同。我的上帝！聖母居然在打嬰兒耶稣。畫家爲什麽把聖母的形象畫得如此不敬呢？ 雖然看起來帶有反天主教情緒，但實際上恩斯特是在德國嚴格的天主教家庭中長大的。他的父母爲把子女培養成爲有信仰深厚、有才能的人奉獻了一生。恩斯特雖然沒有受過正規的美術教育，但卻成爲達達主義和超現實主義運動的先驅者。第一次世界大戰成爲他的生活和藝術的轉折點。四年德軍參戰經驗，讓他對導致戰爭的西方文明、傳統和思想持十分批判的態度。這幅畫創作于他滯留巴黎期間，一經發表便引起亵渎聖母的爭議。只有超現實主義同僚們認爲這是傑出的幽默。畫中的聖母以挫敗的表情不講情面地抽打著年幼兒子的屁股。可能是兒子做了危險的行爲，或者惹了很大的禍事。窗戶上有三名目擊證人。詩人安德烈•布爾頓和保羅•埃呂阿以及畫家本人。他們都是超現實主義運動的倡導者。他們並不對聖母的體罰感到驚訝。 法國以嚴格的子女訓育而聞名。直到最近，他們對體罰子女還比較寬容。禁止體罰子女的所謂“打屁股”禁止法也是在2019年才通過的。對恩斯特來說，法式訓育可能激發了新的藝術靈感。如果聖母是法國的母親，即使是神的兒子，在犯錯時也會受到懲罰。當然，打孩子的母親的心一定會流著紅色的血淚。美術評論家

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