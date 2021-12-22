美國奧密克戎毒株感染者比例一周內就由12%增至73%，成為「主流毒株」. December. 22, 2021 07:43. by 紐約=常駐記者 柳在東、金素英記者 jarrett@donga.com/ksy@donga.com. 新冠病毒變異毒株奧密克戎在美國成為占據主導地位的毒株。根據美國疾病控製與預防中心當地時間20日的數據，本月12日至18日一周內，美國國內73.2%的新冠確診患者感染了奧密克戎毒株。該毒株感染者的比例一周前僅為12.6%，一周內增至6倍左右。 從11月28日到12月4日，奧密克戎感染者的比率還不到全體的1%，但在短短兩周時間裏就超過了70%，成為新的支配毒株。這一變化距離美國首次報告奧密克戎感染病例的1日僅僅19天。根據美疾控中心的統計，12日至18日美國全境發生了65萬例以上的奧密克戎感染病例。5日至11日一周內，占全部感染病例的87%、維持支配毒株地位的德爾塔毒株的比重，在12日至18日大幅降至26.6%。 在得克薩斯州，一名感染奧密克戎毒株的50多歲男性20日死亡。這是美國首例奧密克戎感染死亡病例。據當局稱，該男子患有基礎疾病，沒有接種疫苗。 據韓國中央防疫對策本部統計，截至21日零時，韓國奧密克戎感染者共227人，比前一天增加了49人。全羅北道益山市一家幼兒園有20人被感染。韓國總統文在寅21日在國務會議上表示：「應該考慮到奧密克戎毒株不久後將占據主導，做好應對準備。必須采取與目前不同層次的特別對策。」

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