誰也不會告訴你. December. 20, 2021 07:37. . “這世界上哪裏是森林，哪裏是沼澤，誰也不會告訴你”—自趙容弼作詞•作曲《夢》中 這是中壯年層熟悉的歌王趙容弼的歌曲《夢》的歌詞。以前不了解這首歌詞的含義。但是最近沒有比這更能讓我産生共鳴的了。每當聽到這句話，就會産生一種激動人心的共鳴。 幾年前，一位經常賜教的老師，與世長辭了。老師在的時候，如果有什麽好奇的事或者解決不了的問題，隨時可以打電話問，或者直接見面問如何處理。每當這個時候，他都給出了非常明確的解決方法。 在這樣的老師去世之後，對于需要做出決斷的事情，沒有人可以隨意提問或給出答案。現在是所有事情都只能獨自判斷的時候了。很多人都說，人生的重要時刻和緊要關頭終究要由自己決定。而且，爲了培養明智的判斷力，一直努力學習，傾聽別人的話。每時每刻都在反複著苦惱，爲了得到最好的結果而做出了選擇。但是，結果並不總是如人意。對自己的判斷産生懷疑或毫無理由的反感的時候太多了。 都說年紀大了就會變賢明，長慧眼。但是像在迷霧中行走一樣看不見前方，不知所措的時候更多了。在每當在陌生的地方開車時依靠詳細地指路的導航、積累的資料解決問題的人工智能即將成爲現實的時代，希望能出現解決所有人的苦惱和告知最佳途徑的賢人。希望身邊有這樣的人，在沈悶的日常生活中，像一束光一樣，能詳細地告訴你“這世界上哪裏是森林，哪裏是沼澤”。

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