拜登警告「未接種疫苗者可能迎來『死亡冬天』」. December. 18, 2021 07:48. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 「對於沒有接種疫苗的人來說，今年冬天可能是『嚴重疾病和死亡的冬天』。」 美國總統拜登當地時間16日向美國國民發出了上述警告，並建議立即接種疫苗。因為，隨著新冠病毒新變異奧密克戎的擴散，新冠確診患者出現了迅速癥狀。 拜登當天在白宮接受來自新冠應對小組的報告後表示：「應對小組明天會詳細介紹，但我想親自向國民發出警告」，「如果不想為你和你的家人接種疫苗，醫院即將會因（患者過多）會被擠垮。」他還說：「請打加強針疫苗。這是最重要的。」 據《紐約時報》報道，截至15日的最近一周內，美國日均確診患者人數為12.1188萬人，比兩周前截至1日（8.6565萬人）增加了40%。與奧密克戎變異毒株感染事例報告之前的11月1日（7.3390萬人）相比，僅一個半月時間就增加了65%以上。美國疾病控製和預防中心預測，截止到聖誕節25日的一周時間裏，確診患者將平均每天增加到18.5萬人。美國有線電視新聞網17日報道說：「新冠疫情在美國全境非常流行，引發了新的混亂。」 在這種情況下，疫苗接種率沒有達到預期的水平，因此拜登甚至使用了「死亡的冬天」一詞，鼓勵人們接種。在美國，屬於疫苗接種對象的5歲以上人口（約3.12億人）完成接種的比率僅為65.1%。接種對象中約有7200萬人從未接種過疫苗。

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