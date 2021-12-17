必須用止步和疫苗加強針來阻止"聖誕節噩夢". December. 17, 2021 07:48. . 韓國政府昨天宣布，從18日開始到明年1月2日為止，將實行16天的保持社交距離措施。私人聚會的人數限製為4人，飯店、咖啡廳、健身房要在晚上9點關門。對於小工商業者，除了賠償損失外，還將發放防疫補助。韓國總統文在寅11月29日就是否停止分階段恢復日常生活（與新冠共存）表示「不能後退」，但當天就低下頭說：「再次加強防疫措施，對國民感到抱歉。」 好不容易開始的「與新冠共存」在47天後不得不中斷，新冠疫情陷入了最嚴重的危機。截至16日零時，危重患者達989人，創下了歷史最高紀錄。新增確診患者7622人，連續兩天超出7000人水平。如果不立即止步，單日新增患者就會增至1萬多名，死亡人數劇增，「聖誕節噩夢」可能會開始。如果將醫療體系能夠承受的每日患者規模定為4000名，則需要在2周內減少3000名。應該避免不必要的年末聚會，通過室內換氣和戴口罩扭轉擴散趨勢。 雖然政府鼓勵進行第三針疫苗接種，但60歲以上人群的接種率為46%，仍處於較低的水平。第三針疫苗的效果通過數字得到了確認。1日和14日對不同年齡段的新確診患者進行比較的結果顯示，3針接種率超過60%的80歲以上患者從11.2人小幅增加到12.7人，而接種率低的60多歲的人從11.3人激增至19.3人。死亡病例中，接種時間已過很久的60歲以上人群占到了96%。應該在今年內完成高齡層第三針接種，減少損失。接種完成率較低的12歲至15歲人群中出現了接近成人兩倍的確診病例，因此有必要盡快給兒童和青少年接種疫苗。 世界衛生組織警告，僅憑奧密克戎變異毒株的的傳播力，就可以壓倒醫療系統。美國擔心明年1月奧密克戎、德爾塔毒株和流感同時流行的「三重苦」。在從明天開始保持社交距離措施贏來的時間裏，應該重新調整醫療應對體系，以應對長期戰。

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