美聯儲預告明年將三次上調利率. December. 17, 2021 07:49. by 紐約=常駐記者 柳在東、朴昌熙記者 ramblas@donga.com、jarett@donga.com. 相當於美國央行的聯邦儲備委員會決定停止近兩年來超寬松的貨幣政策基調，加快實施緊縮政策。美聯儲認為，相比向市場投放資金拉動經濟，應對40年來最嚴重的通貨膨脹更為緊迫。隨著美聯儲加快緊縮步伐，包括韓國在內的各國貨幣政策和全球資產市場也將受到影響。 美聯儲當地時間15日結束為期兩天的聯邦公開市場委員會例會後發表聲明稱：「將把縮減資產收購規模擴大到目前的兩倍。」美聯儲上月公布，每月將資產購買規模減少150億美元，並將減少規模擴大至300億美元，以便於明年3月結束縮減。去年3月新冠疫情爆發後，美聯儲將利率降至零水平（0.00∼0.25%），每月購買1200億美元債券，向市場投放資金。 美聯儲向市場表示，明年可能會三次上調利率。根據美聯儲公布的點式圖，18名公開市場委員會委員中有12人預測明年利率將上調3次以上。點式圖是反映委員們今後利率前景的指標。 韓國銀行總裁李柱烈16日在記者會上表示：「美聯儲貨幣政策正常化可能會產生影響，但綜合考慮國內景氣和物價等因素，繼續推動（韓國）利率正常化的一貫基調沒有變化。」分析認為，這是指繼今年兩次上調基準利率後，明年1、2月份將進一步上調利率。

한국어