責任與犧牲. December. 14, 2021 08:09. . 一個士兵進了一家漢堡店。有個市民替他付了餐費。回鄉的士兵上了飛機。商務艙裏的企業家讓出了自己的座位。像是怕人們忘記這些故事，還會報道出來。美軍實行募兵制（職業軍人制度）。士兵都是職業軍人。自己自願作爲職業選擇的士兵，有必要如此表示感謝嗎？有人這樣解釋。美國是帝國主義國家，靠軍隊獲得了很多東西，當然要心存感激。 讓我們讓步百次，就當作這樣的視角和解釋是正確的。那麽，企業員工、律師、計算機程序員、管道修理工難道不是帝國主義的貢獻者嗎？我們該如何解釋市民們不感謝他們？ 軍人之所以是特別的職業，是因爲爲了盡到責任和義務，必須冒著生命危險。如果我再一次反駁，有生命危險的職業有很多。也有可能不是這樣的工作。但是軍人、消防隊員、救助隊、警察等職業特別的理由是，爲了履行職業責任和義務，需要有獻身精神。 爲紀念在與波斯軍隊的戰鬥中全軍覆滅的斯巴達300戰士的溫泉關的碑刻沒有說讓人以不屈的勇氣勇敢地戰鬥。碑刻上面寫著：“我們執行他們（國家）的命令，躺在這裏。”所以現在也能帶給人們感動。 最近我們的社會得病了。總習慣把責任推給別人，自己卻不想辛苦，不肯犧牲。對盡到責任和義務的他人的痛苦和辛苦冷眼旁觀，憤怒于自己的痛苦。結果，委屈的人比比皆是。需要對此進行說服、調整並尋找真正的解決方法的人們只會煽動憤怒，並教導人們憤怒是唯一的解決方法。想對這樣的人說。並不奢求你去犧牲生命。但哪怕是只聽那份良知的命令，也請順從。

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