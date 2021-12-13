拜登政府首次對朝鮮實施製裁，國防相李永吉被列入製裁名單. December. 13, 2021 07:41. by 華盛頓=常駐記者 文炳基、紐約=常駐記者 柳在東 weappon@donga.com、jarett@donga.com. 美國聲稱朝鮮國防相李永吉和中央檢察機關恣行反人權行為，宣布對朝鮮實施新的製裁。拜登此前政府曾延長過前任特朗普政府實施的製裁措施，但實施新製裁還是第一次。有分析認為，拜登政府有可能把對朝政策的重心從「無條件對話」轉移到施壓上。 美國財政部海外資產控製辦公室當地時間10日表示，在「國際人權日」之際，把朝鮮、中國、孟加拉國、緬甸等對侵犯人權負有責任的15名個人和10個團體列入了經濟製裁名單。被列入製裁對象的李永吉曾任朝鮮軍隊總參謀長，是勞動黨政治局委員，同時還擔任過負責運營強製收容所的社會安全相，目前擔任國防相。 財政部表示,「外國人也一直是朝鮮不公正的司法系統的受害者」，並列舉了2016年在朝鮮旅行時因涉嫌顛覆體製而被捕的美國大學生奧托·瓦姆比爾為例。瓦姆比爾第二年處於昏迷狀態被遣送回美國，6天後便去世。2019年2月，在河內舉行的朝美首腦會談結束後，時任總統特朗普曾辯護說，「金正恩國務委員長在事後才知道了（瓦姆比爾事件）」，一度引發爭議。2年10個月後，美國政府再次以這一事件為由對朝鮮進行製裁。 另外，美國還將「朝鮮4·26兒童電影製片廠」和中國及俄羅斯公司列為製裁名單，理由是涉嫌中介朝鮮向海外輸出勞動者從事非法就業。朝鮮一直要求美國解除向海外輸出勞務的禁令，是2016年、2017年聯合國安理會通過的對朝製裁決議的內容之一。

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