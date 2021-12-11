「衛星政黨的伎倆反省」，首先要道歉的是強行通過《選舉法》. December. 11, 2021 07:10. . 共同民主黨總統候選人李在明前天在該黨革新推進委員會成立儀式上表示：「通過衛星政黨這種異想天開的捷徑達成協議的代議民主體製，一次都沒有啟動就後退了一步。」去年4月15日國會議員選舉時，批判了朝野政黨的比例衛生政黨的創立，並將它當作了政治革新的議題。 但李在明所說的「朝野政府達成了協議」，與事實大相徑庭。當時在討論《選舉法》的過程中，第一大在野黨自由韓國黨（國民力量黨的前身）被徹底排除在外。由共同民主黨主導、多個小在野黨參與的「4+1」協議機製單方面推行了《選舉法》。修改的《選舉法》的核心內容是，引進比例代表製。而比例代表製的主要內容是，保障在選區死票中被拋棄的小在野黨的股分。有批評指出，在保留帝王式總統中心製的情況下，實施內閣製德國的聯動型比例代表製，無異於有利於特定政派的《選舉法》中的「改劃選區」。 有人提出了共同民主黨和眾多小在野黨通過「4+1協議機製」交換《選舉法》和《高層公職人員犯罪調查處法》的幕後交易疑惑。共同民主黨為處理青瓦臺重點製定的《公調處法》，向希望擴大議席比例的眾多小在野黨贈送了「聯動型比例代表製選舉法」。反對強行處理《選舉法》的自由韓國黨成立了比例專門衛星政黨比例韓國黨。當初反對創建衛星政黨的共同民主黨也在猶豫之後最終決定創建衛星政黨。因此，正義黨批評共同民主黨說「被人從背後捅了一刀」。拋開名分，朝野政黨都為眼前的一票而上演了不知所措的鬧劇。 在作為「選舉規則」的《選舉法》談判中，由第一大和第二大黨協商處理，是不成文的規定，因此從未如此強行處理。如果執意實行偏向一方的比賽規則，很有可能圍繞對選舉結果的服輸問題引發爭議。 沒有必要再提本來就不該出現的比例衛生政黨的政治伎倆。但是，共同民主黨主導的「4+1」協議機製強行處理「補丁選舉法」，為衛星政黨創建提供了借口，這也是不爭的事實。李在明在反省去年國會選舉時的衛星政黨伎倆之前，首先要向共同民主黨主導的前所未有的強行通過選舉法行為作出道歉。

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