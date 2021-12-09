勇敢的少女. December. 09, 2021 07:29. . 下雪的廣場上死了一個裸體的年輕女子。右邊立著十字架，手持長矛的士兵掩護前方。在背景上可以看到村民，落在地上的一群鴿子在死去的女子周圍盤旋。這位女性身上到底發生了什麽事？ 在西班牙處于羅馬帝國統治下的304年，巴塞羅那附近住著一個13歲的女孩，名叫埃烏拉莉亞。這名少女出身貴族家庭，是虔誠的天主教信徒，是非常聰明能幹的孩子。羅馬皇帝鎮壓並殺害了許多不崇拜他的天主教徒。埃烏拉莉亞在抗議和反抗中受到了可怕的懲罰。不僅是鞭撻、笞刑等嚴刑拷打，就連衣服也被脫掉，裝在裝滿玻璃、釘子等尖尖東西的桶裏，在下坡路上滾動。奇迹般地埃烏拉莉亞竟毫發無傷，最終她被釘死在十字架上。她咽氣後，下起了白雪，蓋住了她的裸體，據說鴿子從她的口中出來並飛上天。 19世紀英國的著名畫家約翰•威廉姆•沃特豪斯非常大膽地描述了埃烏拉莉亞的故事。少女的屍體垂直擺放在畫面最前方，戲劇性地縮短了，長發和裸體與白色的雪形成了對比。村民們都畫在遙遠的背景中，使觀者的視線集中在年幼的聖女身上。難道這是爲了避免“把殉教者的身體畫得既煽情又性感”的批評？畫家用象征血的紅布蓋住了少女的裸體，周圍用象征聖靈的鴿子群包起來。畫中還強調了用士兵手裏拿著的尖矛瞄准十字架殺害少女的羅馬軍隊的殘忍性和暴力性。 在暴力鎮壓中犧牲的小烈士後來成爲了巴塞羅那的守護聖女。沃特豪斯似乎是在向我們展示勇敢少女的死亡並這樣問道。你是否爲信念而拼過命？美術評論家

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