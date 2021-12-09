研究人員發現躲避PCR檢測的奧密克戎變異毒株. December. 09, 2021 07:30. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 研究人員發現了一種的病毒，它雖然是新冠病毒最新變異毒株奧密克戎的一種，但通過目前的基因擴增（PCR）檢查，很難發現它與其他變異毒株有何不同。如果感染這一病毒，雖然會在診斷檢查中會出現陽性結果，但由於難以判斷是否為奧密克戎毒株，因此各國衛生當局都非常緊張。 據英國《衛報》和《金融時報》報道，目前廣泛使用的新冠PCR檢測中出現了與其他變異毒株沒有區別的「隱形」奧密克戎。各國衛生當局一直認為，如果在PCR檢查中沒有檢測出新冠基因中的一種（刺突基因），就很有可能是奧密克戎毒株。這是世界衛生組織認可的方式，有助於各國比較迅速地分辨出奧密克戎變異可能性較高的檢體。 但據報道，該「隱形」奧密克戎沒有這種特性，因此在PCR檢測中與現有的變異無法區別。要想確認該變異是否為奧密克戎毒株，需要進行全基因組分析檢查等，不僅需要很長時間，而且對新冠陽性樣本進行全面檢查，實際上並不容易。特別是在貧窮國家，如果「隱形」奧密克戎毒株擴散，追蹤將變得非常困難。英國皇家理工學院倫敦的病毒遺傳學家保羅·凱勒姆教授表示：「只依賴於能否（PCR檢測）檢測出刺突基因來判斷奧密克戎毒株的國家，在追蹤這一變異毒株的擴散方面將面臨難關。」 在南非、澳大利亞和加拿大的7例感染病例中發現了「隱形」奧密克戎毒株。目前還沒有查明其傳播力、重癥誘發程度、是否避開疫苗免疫等問題。一些科學家將原來的奧密克戎毒株命名為「BA.1」，將「隱形」奧密克戎命名為「BA.2」。英國倫敦大學遺傳學研究所弗朗索瓦·巴盧教授表示：「BA.1和BA.2在遺傳上有相當大的不同，會有不同的行為。」

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