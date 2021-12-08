執政黨不要對房地產政策修修補補，要從民生觀點出發重新製定. December. 08, 2021 07:50. . 距離總統選舉還有90多天，共同民主黨和政府為了安撫憤怒的民心，連日試圖往右方調整房地產政策。在各種輿論調查中，希望政權更叠的第一個原因就是「房地產失政」。但是出於政治算計，毫無原則地翻4年半以來強力推行的限製一邊倒政策，前後矛盾的地方不止一兩個。 政府在昨天的國務會議上討論通過了《所得稅法修改案》，把單一住宅轉讓所得稅的免征稅標準從實際交易價格9億韓元提高到12億韓元，並決定從今天起開始實行。國會2日通過的法案付諸實施通常需要兩周時間，但在此期間，有很多人抗議說出售價值9億至12億韓元的房子的人會冤枉地多交稅金，所以才加快了實施。 這一次，共同民主黨在修改《所得稅法》的同時，悄悄地撤回了在轉讓稅單一住宅者長期擁有特別減免中增加「實際居住條件」的計劃。這是考慮到擁有「一套像樣的住宅」的中老年選民的抗議。政府就韓國土地住宅公社事件為根除土地投機而提出的非事業用土地重課轉讓稅方案也被放棄。盡管政府表示反對，執政黨內部多次提出了「應該暫時放寬多住宅者轉讓稅，給予出售房子的機會」的主張。 隨著一再出現彌補每每出現的不滿情緒，房地產相關稅製成了「補丁累累的百衲衣」。轉讓稅中「高價住宅」的標準，13年間提高到「市價12億韓元」，單一住宅擁有者的綜合房地產稅的征稅標準變成了「公示價11億韓元」，財產稅減免標準調整為「公示價9億韓元」，禁止金融當局住宅擔保貸款的標準為「15億韓元」，每一種稅、每一種限製的標準是紛紜不一。 另一方面，針對100多萬名國民征收的綜合房地產稅炸彈的副作用正在擴大。與政府、執政黨聲稱的「98%的國民不是征稅對象」不同，今年首爾的住宅所有者每5人中就有1人要繳納綜合房地產稅，房主們把新增的數百萬乃至數千萬韓元的稅金轉嫁給全租和月租用戶，無辜的租戶因為暴漲的居住費負擔飽受痛苦。 因現政府長期的反市場性政策而破敗的房地產製度，依靠執政黨為了試探民心而每每推進的「修補療法」，很難恢復正常。執政黨應該坦率承認失敗政策的問題點，只從民生的觀點出發，重新檢查相關稅製等，從最底層開始重新設計。

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