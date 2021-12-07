繼美國之後李在镕這次要去阿聯酋出差，主題“5G-半導體”. December. 07, 2021 07:53. by 郭道英, 徐亨錫 now@donga.com,skytree08@donga.com. 三星電子副會長李在镕6日踏上了爲期4天的阿聯酋（UAE）出差之路。他從美國回國後僅過10天就再次到海外出差，預計將會見阿布紮比王儲等當地權威人士，討論第五代（5G）通信、半導體等未來事業合作問題。 當天，李副會長出席了在首爾中央地方法院舉行的三星物産合並及三星生物工程不正當會計疑惑相關審判後，于晚10時在首爾金浦國際機場乘專機飛往阿聯酋。相關公審每周四都會舉行，但本周因法庭的原因推遲到了周一。因此，距離下次審判（16日）還有10天的時間。 這是李副會長自2019年2月以後時隔2年多再次前往中東。當時，李副會長在阿布紮比會見了阿布紮比王儲兼阿聯酋空軍副總司令穆罕默德•本•紮耶德•阿勒納哈揚等人，討論了在5G通信、半導體、疫苗等信息技術（IT）、生物未來事業領域擴大韓國與阿聯酋企業間合作的方案等。 2019年2月，李副會長到阿布紮比出差後，穆罕默德王儲在同月訪韓，並在第一天與李副會長一同參觀了三星電子華城工廠等，表現出了強烈的合作意志。在此次出差期間，預計李副會長還將會見阿聯酋的二號人物、阿布紮比行政廳長卡爾杜恩•哈裏法•阿爾•穆巴拉克。 經濟界認爲，李副會長將通過美國出差後的中東出差，開拓信息通信技術（ICT）新事業巨大市場的同時，制定5G、系統半導體、生物技術等事業的未來戰略。李副會長原計劃于今年1月中旬訪問阿布紮比，與當地高層領導人舉行會晤，但由于被法庭拘留，所以暫時推遲。 此前，美國政府于6月要求阿聯酋撤除中國華爲的通信設備的消息傳開後，三星電子在包括阿聯酋在內的中東核心市場上的比重是否會提高備受關注。阿聯酋國富基金還是世界第四大代工（半導體委托生産）企業“格羅方德”的最大股東。李副會長計劃訪問阿布紮比等中東地區後，于9日回國。

한국어