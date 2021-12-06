我做書屋的生活. December. 06, 2021 07:36. . “我有一本人們在我身邊讀書，即使像今天這樣需要錢的日子也不賣的書。雖然貧窮，但果敢大膽，像今天這樣即使在討厭的日子裏，人生也在成長。”―出自金翌年詩人《水族館》中 11月有都市寫生作家特邀“一日班”、和發表新作的作家們的2次書籍談論、3次的詩、讀書、寫作小聚會等活動，忙得不亦樂乎。每月通過在線聚會持續進行的生活體育、繪畫、詩集抄寫活動也越來越多，因此，覺得自己沒有裝模作樣，而是做了自己該做的事情，感到非常自豪。 書店的小聚會最長滿4年，最短滿1年。我有一個夢想，就是像濟州胡同裏的老楓樹一樣，希望書店成爲村子的人文風景。離開旅遊景點，在僻靜的二車道小巷裏，他是一位經營書店和書吧有6個年頭的圖書管理員、個體戶。在因新冠病毒肺炎疫情而陷入困境並努力“生存”的時期，書店靠貸款輸血，勉強支付利息。能支撐到什麽時候？恐懼和焦急的內心每次都立在能看到飛揚島的大海前，最終落到書頁上。書店以“放開膽量”的八旬母親的祈願作爲符咒。 讓變小的心逐漸變大的高難度技藝。別無他法，每天深吸一口氣。他的日常生活是，一邊讀書，一邊寫書，一邊推薦書籍，一邊制作飲料，一邊刷鍋洗碗。頸椎椎間盤突出症、手指腱鞘炎、足底筋膜炎等都是爲對付一個勁咆哮“只給我一個餅就不吃”的“人生老虎”而患上的膽大蟲的痕迹。寫著寫著就知道了每天往返于連接夢想和現實、工作和日常的懸索橋上。就像不知道生活是什麽一樣，要不斷去學習，去了解，“雖然貧窮但大膽地”跨過去……那片海，媽媽，書，一首詩緊緊抓住了中年的脊椎。還在成長中。

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