文在寅任期內預算增加50%債務增加61%，在野黨是共犯. December. 06, 2021 07:36. . 韓國國會上周通過了比今年增加8.9%的607.7萬億韓元的明年預算。這是比政府提出的預算案增加3.3萬億韓元的「超膨脹預算」。預算額超過600萬億韓元也尚屬首次。文在寅政府執政第一年的預算為4005000億韓元，5年來確確實實地增加了50%。即使明年不編製補充預算，韓國的國家債務也將從5年前的660.2萬億韓元增加到1064.4萬億韓元，增加61.2%（404.2萬億韓元）。 在此次預算處理過程中，《憲法》「國會預算案審議、確定權」的宗旨被嚴重破壞。《憲法》第54條規定，國會監督政府的支出，以免浪費國民稅金。在符合文在寅「擴張財政」要求的明年政府預算案中，出現了大量生產短期打工的「官製就業項目」、效率低下的部分「綠色新政項目」等需要縮減的浪費因素。但國會反而增加了支出規模。繼去年之後，國會連續兩年增加預算，減少政府預算案哪怕一分錢才給通過的國會慣例已被完全打破。 預算增加的過程和內容更是問題。共同民主黨根據總統候選人李在明的要求，堅持要增加預算，把地區貨幣的發行規模從6萬億韓元增加到30萬億韓元。但朝野協商破裂後，共同民主黨單獨強行在國會正式會議上通過。曾強烈批評執政黨增加預算是「大選前買票行為」的國民力量黨，在地區社會基礎設施預算增加4000億韓元後，降低了調門表示反對，並投了棄權票。似乎是把回到自己選區的預算當作戰利品，差不多齊地就退後了。而與此同時，削減了研發、國防預算。發達國家爭先恐後地增加對半導體、電池、生物產業的國家支持，東北亞日益緊張的軍事緊張局勢，在大選即將到來之際議員們要求撒放現金和選區利己主義面前被完全無視。 政府和執政黨辯稱，大幅增加預算是應對新冠疫情的無奈之舉，但現政府的預算民粹主義在此之前早已成為重癥。政府每年將預算規模增加7.2%至9.5%時，執政黨要求增加用於選舉的預算，在野黨也每次都未能及時踩下剎車。在5年裏積累的國家債務比李明博、朴槿惠兩政府加起來還要多，這種情況下，難免會受到不僅是執政黨，在野黨也起到了共犯作用的批評。

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