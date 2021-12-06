大田成為K影像文化的中心. December. 06, 2021 07:36. by 李基鎭 doyoce@donga.com. 大田作為K影像文化的世界中心備受關註。最近掀起熱潮的奈飛系列《魷魚遊戲》和《地獄》在大田拍攝的事實傳開後，大田成為了影像文化的聖地。 據大田市方面5日透露，《魷魚遊戲》和《地獄》的大部分場面是在位於儒城區道龍洞大田信息文化產業振興院的影像特殊效果城拍攝的。城內有可以進行特殊影像拍攝的大型攝影棚和CUBE工作室、動作影像工作室等。特別是兩家大型攝影棚的影像相關基礎設施是國內最高水平。 兩個系列都是從去年8月開始到今年1月為止，在這裏拍攝了約5個月的時間。兩處都已為製作電影及電視劇預訂了明年年初為止的包場。據悉，現在這裏正在拍攝「讓世界震驚」的電視劇。但是攝影棚被徹底封鎖，連拍攝什麽電視劇都很難聞到「氣味」。 《魷魚遊戲》的拔河和彈珠等遊戲場面大部分都是在工作室旁邊的CUBE工作室拍攝的。CUBE工作室是韓國文化信息振興院運營的設施。能夠拍攝高難度動作場面的動作影像工作室也是這裏的驕傲。 此前，這裏還拍攝了電影《82年出生的金誌英》和《半島》等。特別是在可以在水中拍攝的水中工作室（面積231.2平方米，水槽高5.6米）內還拍攝了電視劇《智異山》《王國2》《再次18》等。 大田市相關人士表示：「具有獨創性和創意的K文化信息的優秀性，得到了奈飛和迪斯尼+等全球平臺的認可，並正在進行大規模投資，因此大田將繼續努力吸引世界級作品的拍攝。」 此外，大田市確保了明年的國家經費為3.8644萬億韓元。這比今年的3.5808萬億韓元多出2836億韓元，這是大田市歷史上的最大規模。其中還包括融合復合特殊影像內容集群工業園區的建設事業費30億韓元等。大田市市長許泰政表示：「為了讓大田成為電影和電視劇等K文化的聖地，到2025年為止，將把影像特殊效果城建成世界最高水平的特殊影像園區。」

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