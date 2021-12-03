雖然不能阻止奧密克戎的流入，但必須阻止它的擴散. December. 03, 2021 07:44. . 韓國疾病管理廳昨天公布，包括上月從尼日利亞入境的40多歲夫婦在內，共有5人被確診為新冠病毒變異毒株奧密克戎的患者。11月24日，南非的醫療人員首次向世界衛生組織報告了奧密克戎變異毒株，7天後確認了該病毒流入韓國的事實。在確診患者中，有一人是在與入境者接觸的過程中感染的二次感染病例，據掌握，他們在此期間接觸的人超過100人，因此可能已經開始出現社區感染。 像奧密克戎變異毒株這樣傳播力強的病毒，雖然有致命率降低的傾向，但其危險程度目前還不為人所知。有人擔憂，40多歲夫婦接種了莫德納疫苗後仍然感染奧密克戎毒株，因此疫苗效果可能已下降。就目前而言，做好最壞的打算才是安全之策。政府決定，從今天開始，不論是否接種疫苗，對入境的國內外人士都實行10天的隔離製度。禁止外國人入境的8個非洲國家中，還增加了尼日利亞。目前，奧密克戎變異株已經擴散到全世界6個大陸。根據海外擴散趨勢，要隨時擴大禁止入境對象國，阻止進一步流入韓國，如果出現確診病例，應該迅速進行流行病學調查和隔離措施，阻止病毒在韓國國內傳播。 截至2日零時，新增患者5266人，危重患者733人，創下了新冠疫情暴發以來的最高紀錄。大韓重癥患者學會提議限製恢復可能性非常低的患者進入重癥患者室，可見醫療應對體系已經達到極限。即使不考慮奧密克戎的變數，預計到明年1月底一天的確診人數將達到1萬人。很有可能接連發生沒去醫院就死亡的事例。即使為時嫌晚，也應該暫時中斷分階段恢復日常生活（與新冠共存），回到保持社交距離的體製，改變擴散趨勢。 60歲以上的高齡人群中危重癥和死亡人數正在劇增。其中57%是因疫苗的免疫效果下降而出現「突破感染」的事例。從本月開始，60歲以上的人就可以像接種流感疫苗一樣，在沒有預約的情況下到附近的醫院進行第三次接種（加強針）。18歲-49歲人群中完成兩劑接種5個月後的人昨天也開始了第三劑接種。目前，只有第三劑接種才是減少損失的最佳方法。

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