大韓殘疾人體育會，在迎來“世界殘疾日”之際參與#WeThe15活動. December. 03, 2021 07:44. by 黃奎引 kini@donga.com. “身體器官無法發揮原來的功能或精神能力不暢的狀態。” 國立國語院標准國語大辭典這樣解釋“障礙”一詞。按照這個解釋，活著可以說是遇見殘疾的過程。因爲隨著年齡的增長，有些人膝關節疼痛，不能隨意爬樓梯，而另一些人則忘記了食物中是否放了鹽。在“帶病長壽”時代，“我們都是預備殘疾人”的說法再也無法避免了。實際上，以去年爲基准，保健福祉部登記的殘疾人中接近一半的49.9%是65歲以上人群。 反過來說，其余50.1%的人“從自然角度來說”尚不處于遇見殘疾的時候，卻與殘疾一起生活。全世界總人口中有12億人，也就是約15%是殘疾人。這就是國際殘奧會（IPC）、國際殘疾人聯合會（IDA）、聯合國文明間聯合會（UNAOC）、聯合國教科文組織等全世界20多個機構和組織參與的殘疾人認識改善運動名爲“#WeThe15”的原因。從2020東京殘奧會（殘疾人奧運會）開始實施的#WeThe15是體育史上規模最大的保障人權、消除歧視的活動。 在韓國，大韓殘疾人體育會（KPC）通過#WeThe15象征色紫色點燈活動、社交網絡服務（SNS）接力等，正在帶頭開展該活動。KPC會長鄭鎮完在迎來世界殘疾人日（3日）之際表示：“我認爲體育活動可以起到改善殘疾人意識的催化劑作用”，“希望政府和民間企業、個人和團體都能關注這一活動。”

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