有教養的男人. December. 02, 2021 07:42. . 美第奇家族（Medici Family或譯爲梅蒂奇家族）贊助有才能的藝術家，引領了意大利文藝複興美術的黃金期。特別是，桑德羅•波提切利是得到美第奇家族贊助最多的畫家。今年1月，他的一幅肖像畫在紐約蘇富比拍賣會上以9220萬美元（約1089億韓元）的價格成交，引起了人們的關注。畫中的男人到底是誰，爲什麽該畫能以如此高價賣出呢？ 據推測，肖像畫中的模特是美第奇家族的年輕男子。因爲其與波提切利的另一幅畫《手持科西莫•德•美第奇勳章的男子肖像》的結構及表現方法相似。男人穿的束腰像神職人員的衣服一樣簡單樸素，但身穿相當昂貴的服裝，藍色布料在當時的佛羅倫薩非常難尋。如果不是掌握財富和權力的美第奇家族的人，這是一件連想都不敢想的高級服裝。在男子手中的鎏金圓形勳章上描繪有14世紀意大利最傑出畫家巴托洛梅奧•布加裏尼畫的聖者形象（《耶稣受難》）。 美第奇認爲，青年可以穿著華麗的服裝炫耀財富，也可以以強調男性形象展現權力和力量。也可以拿著書強調自己是知識分子。但是他的選擇是拿著畫作的藝術贊助者的樣子。畫家似乎想把當時佛羅倫薩上流社會向往的美好理想融入到這幅畫中。這暗示著只有懂得藝術的有教養的人才能成爲佛羅倫薩的主宰。 波提切利畫了很多包含神話或聖經故事的大型畫作。而肖像畫只剩下10多幅。這幅畫之所以昂貴，是因爲它是代表文藝複興黃金期的畫家的名聲、他的肖像畫的稀缺性、包含時代理想的主題、美第奇家族的男人肖像。而且，幾乎40年來，波提切利的傑作只在世界主要美術館展出，從未上市過。這是一部足以激發富豪收藏家的占有欲的名作。

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