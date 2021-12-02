美國媒體：「愛潑斯坦性侵未成年人，克林頓、特朗普乘坐過他的包機」. December. 02, 2021 07:43. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國億萬富翁傑弗裏·愛普斯坦（照片）曾對數十名未成年人實施性犯罪。有證詞稱，美國前總統比爾·克林頓、特朗普等著名人士曾乘坐過他的私人飛機。 據美國有線電視新聞網（CNN）和英國廣播公司（BBC）電視臺報道，曾任愛潑斯坦私人飛機駕駛員的拉裏·比索斯基11月30日在紐約曼哈頓聯邦法院舉行的愛潑斯坦前女友吉琳·麥克斯韋的審判中做出了上述表示。作為英國社交界的著名人士，擁有美國和法國國籍的麥克斯韋涉嫌招募未成年人並介紹給愛潑斯坦等共謀性犯罪。愛潑斯坦2019年在獄中自殺。 在當天的審判中，比索斯基表示，克林頓和特朗普兩位美國前總統、英國女王伊麗莎白二世的次子安德魯王子、電影演員凱文·史貝西、美國前參議員喬治·米切爾和約翰•格倫、小提琴演奏家伊奇哈克·帕爾曼也乘坐過自己駕駛的飛機。在他公布的乘客名單中，還包括一直主張被安德魯王子強奸的弗吉尼亞·朱弗雷。 為愛潑斯坦駕駛飛機25年的比索斯基表示，當時飛機被稱為「羅莉塔特快」。「羅莉塔」常用於表達對兒童的異常性欲。但比索斯基表示，他從未目擊乘客的性行為。不過，駕駛員室的門總是關著，因而他可能很難一一註意飛機上發生的事情。 在當天的審判中，被愛潑斯坦性虐待的女性以「簡」的假名登場。簡說，她從14歲起就被愛潑斯坦強奸，麥克斯韋在現場。簡於1994年在密歇根州的夏令營第一次見到了愛潑斯坦和麥克斯韋，愛潑斯坦介紹自己是向學生提供獎學金的富有捐贈者。檢方表示，愛潑斯坦沒有對當時失去父親、經濟上有困難的簡進行資助，開始性虐待她。去年被關押在美國監獄的麥克斯韋如果被判有罪，最多可以被判80年徒刑。

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