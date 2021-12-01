沒有準備的「居家醫療原則」，可能會引發醫療崩潰多米諾骨牌效應. December. 01, 2021 07:43. . 韓國政府前天公布了特別防疫對策，要求「所有確診患者都要住在自己家裏，只有必要時才能住院接受治療」。根據規定，確診患者原則上要居家治療，只有在居住環境易感染，兒童、殘疾人、70歲以上等需要照顧的情況下才能住院治療。 根據相關計劃，一旦確診，將分發包括氧氣飽和度測量器和解熱劑等的居家治療工具，每天進行兩次以上的非當面檢查；如果病情惡化，將移送醫療機關。但早在此之前，就有人對居家治療表示不信任。這是因為，今年10月接受居家治療的患者在送往醫院的過程中死亡，等待病床出現而在急診室死亡的患者也在不斷增加。 居家治療有諸多危險因素。首先，包括判斷是否有新冠癥狀和基礎疾病等，政府的住院條件標準不明確，預計將引發混亂。不僅是在家庭成員之間傳播，在公寓等社區感染的可能性也會增加。居家治療者要想在短期和外來診治中心接受檢查或診療，就必須外出，也不能排除通過醫療廢棄物感染的可能性。居家治療實際上沒有進行初期治療，因此會出現諸多重癥患者，但首爾的重癥患者專用病床使用率為91%，一直接受首都地區送來的患者的忠清地區為95%（以30日為標準），醫療應對體系已經達到極限。現在在醫療現場甚至出現了「只有出現死亡者，重病患者病床才會空出來」的說法。 昨天，韓國國內新冠危重患者多達661人，創歷史最高紀錄。歷史上首次在未滿10歲的患者中出現了死亡者，危重患者中也出現了3名10多歲患者。在新冠變異毒株奧密克戎也擴散到17個國家的情況下，如果不能及時得到必要的醫療服務，危重患者只能進一步增加，令人擔心多米諾式醫療崩潰。在特別防疫對策中一直漏掉了擴大適用青少年防疫通行證和限製私人聚會人員等可以防止重癥患者急增的對策，萬萬不可錯失時機。

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