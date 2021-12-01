伍茲說：“即使複出，我也只能像本•霍根一樣一年只打幾場比賽”. December. 01, 2021 07:43. by 金正勳記者 hun@donga.com. “我從醫院出來的時候差點失去了一條腿。” “高爾夫皇帝”泰格•伍茲（46歲•美國•照片）30日在接受美國高爾夫專門媒體《高爾夫摘要》的采訪時透露了2月份發生車禍時的情況和心境。 因事故右腿骨折的伍茲表示：“（腿部截肢的可能性）是50比50。爲了看看我的手還在不在，我還讓（女朋友）艾麗卡扔東西，看自己能否接住。”他接著補充說：“我腰部受傷後也曾登上過珠穆朗瑪峰”，“如果腿好了，可以參加高爾夫比賽，但是現在想要再次登山似乎很難。” 他提到了傳奇高爾夫球員本•霍根。伍茲表示：“痊愈後可能會複出，但可能會采用像本-霍根一樣一年只參加幾場比賽的方式。”他還說：“雖然很不幸，但這就是我的現實。我理解並接受這一點。”霍根在1949年發生交通事故後，有選擇地參加了比賽，並在第二年的美國公開賽上獲得了冠軍。 對于目前的狀態，伍茲表示：“還沒有達到痊愈的中等水平。”對于最近外界對自己複出的期待，他斬釘截鐵地說：“還有很長的路要走。”但他說：“在康複過程中，想和兒子查理一起比賽的心情成爲了很大的動力。”因此有人觀測說，伍茲通過18日開幕的PNC錦標賽重返球場的可能性仍然存在。該比賽是曾獲得大滿貫賽事或球員錦標賽冠軍的選手與家人組隊參加的邀請賽舞台。

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