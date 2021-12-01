被瘋狂又醜陋的角色所吸引. December. 01, 2021 07:44. by 金基潤記者 pep@donga.com. 在服裝一側的肩膀上放入棉花填充物，在演出過程中以彎曲的姿勢進行表演。還加入了刺耳的聲音和呐喊。像使出吃奶的力氣一樣吃力地唱歌。腐爛的牙齒、彎曲的鼻子、淤血般的眼睛的化妝更增添了投入感。 音樂劇《哲基爾與海德》將在明年5月8日之前在首爾松坡區夏洛蒂劇場上演。其中主人公哲基爾博士是亦正亦邪、擁有雙重性格的人物。他把藥物注射到自己身體裏後化身爲隱藏起來的另一個自我“海德”。柳正翰、洪光浩、申成祿呈現的本季劇中人需要演繹從化妝到聲音、動作完全不同的兩個角色。特別是隨著舞台燈光的變化，瞬間往返于兩個角色的演技非常刺激。看著被欲望支配的罪犯海德，有一種有趣的感覺。 音樂劇《弗蘭肯斯坦》（又名《科學怪人》）將在明年2月20日之前在首爾龍山區藍色廣場上演。主人公“亨利•杜夫勒”從第一幕後半段開始化身爲屍體拼接而成的被造物“怪物”。被社會抛棄、被逼迫的怪物在詛咒自己的誕生的同時，爲了將親身經曆的傷痛還給造物主，變得更加尖銳和殘忍。像僵屍一樣搖擺不定的動作演技是基本。從如同穿過地下的低音到高音域帶數字，他通過怪聲、呐喊表達了充滿怨恨的感情。因爲音域很廣，所以在演員之間也被認爲是吃力的作品。主要演員們在練習時留下了“想死的心情”、“洗澡時哭了”等後記。本季朴恩泰、KAI、鄭澤雲將演繹角色。 3日在首爾瑞草區韓電藝術中心開幕的音樂劇《開膛手傑克》講述了讓英國陷入瘋狂的殺人魔的故事。該片改編自以19世紀後期發生的實際連環殺人事件爲基礎制作的同名捷克音樂劇。申成宇、金法萊、姜泰乙、金保羅飾演的殺人魔“傑克”角色從多個角度表現了人類殘忍而黑暗的面貌。 音樂劇《Rebecca》（《蝴蝶夢》）將在明年2月22日之前在首爾中區忠武藝術中心上演。音樂劇《Rebecca》中出現了瘋狂女性角色的代名詞“丹•伯斯夫人”。該角色展現出了從執著、瘋狂到破滅的人類變化。具有中毒性的高音域帶數字和令人毛骨悚然的眼神、表情表現了她的瘋狂。這次演出由申英淑和玉珠賢扮演角色。 文化評論家兼作家李東燮（音）說：“像《歌劇魅影》、《哲基爾與海德》這樣，瘋狂又醜陋的主人公登場的作品，從國內音樂劇初創期到票房大賣，根據這種成功公式作品增加了”，“觀衆希望看到可以深深投入的更獨特、更強硬的角色。”

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