通過虛擬貨幣投資賺到40億韓元後辭職的三名年輕人. December. 01, 2021 07:44. by 金子賢記者 zion37@donga.com. 同為29歲的三個好朋友姜基泰、吉時英、韓正洙（均為音譯）今年3月從各自效力的大型金融公司辭職。3年前進入公司時，三人還是償還助學貸款和通過股票投資等賺取5000萬韓元的普通社會新人。 但在貸款1億韓元投資的虛擬貨幣「大發」後，三人一下子就成了擁有30億至40億韓元資產的「超級富豪」。父母和公司前輩說：「先在首爾江南買房子吧」「公司還是上著吧。」但三人均表示拒絕。 他們離開公司，成立了篩選初創企業進行投資和咨詢的「阿爾發魔方夥伴」和為援助大學生和就業準備生的「青年咨詢協會」。三人表示：「通過對虛擬貨幣的投資，我們可以很快實現了當初『總有一天要大幹一場』的目標。辭職後，人生的速度加快了。」 他們的夢想是通過投資、教育、捐贈等，打造「青年共同成長的生態系統」。青年咨詢協會已經選定過主體生活的青年，每年提供兩次500萬韓元的獎學金。阿爾發魔方夥伴為了支援濟州地區的初創企業生態界，向濟州個人投資組合投資了1.1億韓元。他的目標是成為向有想法和技術卻沒有資金的青年支援創業資金、幫助成長的「公司構建者」。 三人還在繼續進行虛擬貨幣投資。吉某將目前30億韓元資產中的90%存入了比特幣和以太坊。姜某也把資金的60%投在了阿爾特等虛擬貨幣上，還投資了「非同質化通證」（NFT）和海外股票。 雖然最近虛擬貨幣的變動性變大了，但三人認為從長期來看虛擬貨幣投資還是很有希望的。韓某說：「雖然不知道在3個月內能否通過虛擬貨幣賺錢，但如果展望今年5年、10年，最好現在就開始。」 「錢的問題解決後，最大的好處嗎?就是可以不用看人的眼色，把最多的時間投入到自己想做的事情上。所以投資很重要。不局限於特定的項目，不做短線交易。

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