中國也迎來低生育-高齡化……英媒：「4年後大逆轉，中國成人尿布需求將大於嬰兒尿布」. December. 01, 2021 07:44. by 李恩澤 nabi@donga.com. 英國《金融時報》報道說，從2025年開始，中國成人尿布銷量將超過嬰兒尿布銷量。這可能是中國正在經歷的嚴重的低生育問題和老齡化現象的反映。 《金融時報》11月29日報道說，最近中國嬰幼兒尿布銷量逐漸減少，而為患尿失禁的高齡層和老人療養設施等而使用的成人用尿布銷量正在增加。中國企業有關人士向《金融時報》表示，到2025年，成人紙尿褲銷量將超過嬰兒紙尿褲。 據《金融時報》報道，中國第一大尿布銷售商尤妮佳在成人用品上花費的市場營銷費用比嬰兒用品多。中國湖北省尿布生產廠的有關人士表示：「已經將嬰兒生產線改為成人生產線。」《金融時報》分析說，中國尿布市場正走向拐點。 據香港證券公司裏昂證券（CLSA）的分析，去年中國的尿布市場為890億美元（約105.7943萬億韓元），其中成人用尿布市場不到10億美元。但成人用尿布市場預計到2040年將增長到300億美元（約35.73萬億韓元）。 這是因為中國人口結構的變化。據世界銀行統計和中國人口調查，中國女性人均生育率從1961年的5.9人降至去年的1.3人。這是1952年開始調查以來的最低值。法國投資銀行——法國外貿銀行預測，去年中國的老齡層是人口的10%，但到2050年將增長到25%。」 《金融時報》說：「尿布銷量的變化意味著人口統計學的變化和社會結構的轉換。」此前經歷老齡化的日本也從10年前開始出現成人用尿布銷量超過嬰幼兒用尿布的現象。

한국어