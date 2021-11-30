從今天開始，自動駕駛汽車將在上巖一帶行駛. November. 30, 2021 07:21. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 首爾市將開啟應用尖端技術的「自動駕駛汽車」時代。首爾市29日在麻浦區上巖洞S-plex中心廣場舉行了「自動汽車有償運輸宣布儀式」。 首爾市計劃從30日開始，從運營3輛轎車型自動駕駛汽車開始，在DMC站、公寓園區、辦公室密集地區等周邊地區運行。有意乘坐的客人可以用智能手機應用程序呼叫車輛。當天，首爾市長吳世勛作為1號乘客乘坐了自動駕駛汽車，從上巖洞S-plex中心到國樂廣播前移動了2.9公裏。 為了讓更多的市民體驗，自動駕駛汽車先免費運營一個多月，然後將於明年1月改為付費方式。市民可以從試運行等結束的12月6日開始預約。 根據相關條例，經「首爾市自動駕駛汽車示運行地區運營委員會」表決，大巴票價為1200韓元，轎車票價為3000韓元以下。根據企業自主決定，實際收費將會比這低一些。 首爾市計劃，到2026年為止，僅在上巖一帶就引進50輛以上的自動駕駛汽車。與此同時，明年起在江南有自動駕駛出租車運行，環行清溪川的自動駕駛大巴也將從4月開始運營。 此前，吳世勛發表了包含上述內容的《首爾自動駕駛遠景規劃2030》。首爾市為使自動駕駛汽車成為市中心大眾交通工具，計劃到2026年為止共投入1487億韓元。巡察、清掃、除雪等公共服務領域也將引入自動駕駛汽車，自動駕駛汽車時代將正式開啟。

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