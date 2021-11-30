李在镕的“新三星”，30多歲的管理人員和40多歲的CEO將登場. November. 30, 2021 07:22. by 郭道英, 徐亨錫 now@donga.com,skytree08@donga.com. 三星電子副會長李在镕時隔5年打出了“內部革新牌”。其核心是廢除晉升所必需的職級別滯留時間等，取消論資排輩。這意味著三星也可以像初創企業一樣，誕生30多歲的管理人員和40多歲的首席執行官（CEO）。 三星電子29日公布了人事制度革新方案，並表示：“爲了引領新時代、新變化，將果斷實施人事制度和組織文化革新。” 三星決定取消作爲晉升必備條件的階段性標准滯留時間。以前，從部長級（CL4）晉升到管理人員需要5~7年，但今後不論年度、年齡，只要成果得到認可，就可以直接晉升爲管理人員。作爲管理人員的專務和副社長被合並爲副社長，減少了晉升到社長的階段。三星介紹說，這是爲了盡早培養年輕的經營班子的“三星型快速通道（fast-track）。” 針對職員，將引入“公司內部FA（Free-Agent）”制度。“公司內部FA（Free-Agent）”制度是指，如果在同一部門工作5年以上，就正式賦予到其他部門工作的資格。還引進了國內和海外法人優秀人才相互交換工作的制度。評價將采用“360度評價”，取代以往的自上而下的評價方式；廢除之前按等級分配比例的相對評價體制，引入絕對評價體制。這是谷歌（Google）、奈飛（Netflix）、微軟（MS）等矽谷式評價體系。 有人分析說，李副會長此次人事調整的目標不是制造企業三星，而是指向“創造前所未有的新事物的新三星”。

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