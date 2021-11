防彈少年團兩年多來首次舉行線下演唱會,全世界粉絲湧向洛杉矶. November. 29, 2021 07:21. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 美國洛杉矶(LA)被染成了防彈少年團(BTS)的象征色紫色。 當地時間27日,BTS線下演唱會“BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE—LA”在洛杉矶SoFi體育場拉開帷幕。BTS的此次線下演唱會是繼2019年10月在韓國首爾舉行的“2019 BTS世界巡演LOVE YOURSELF:SPEAK YOURSELF THE FINAL”之後,時隔2年零1個月的首次線下演唱會。因感染新冠病毒肺炎(COVID-19)疫情,好久沒有看到BTS的全世界粉絲都湧向了洛杉矶。 從演出第一天上午開始,體育場附近就彌漫著慶典的氣氛。身穿紫色T恤、戴著紫色口罩的BTS粉絲們互相問對方是從哪裏來的,並說了聲“紫愛你”。“紫愛你”是阿米(ARMY)們用來表示“我愛你”的詞。阿米們還在體育場外部進行即興舞蹈表演,助興。有的阿米還身穿著刻有韓文的衣服。據推測,當天聚集在體育場附近的阿米達20萬人。 演出開始後,阿米們通過社交網絡服務(SNS)傳遞了體育場內部消息。體育場內部擠滿了揮舞官方助威棒“阿米棒”的粉絲。BTS成員們一登場,來自各地的阿米們就呼喊著每一位成員的名字歡呼起來,並隨著歌曲唱起了“群唱”。在SNS上出現了“即使是遊泳也想去洛杉矶的心情”等留言。 此次演唱會將于27、28日和下月1、2日舉行,加起來共4天。演出門票一上線立即售完,演出期間洛杉矶航班和住宿設施也全部售完,盛況空前。

