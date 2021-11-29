輝瑞：「奧密克戎疫苗可在100天內出貨」. November. 29, 2021 07:21. by 兪載東 jarrett@donga.com. 當新冠病毒新變異奧密克戎毒株出現迅速蔓延的跡象後，疫苗生產企業開始忙碌起來。這些公司憑借開發新冠疫苗的經驗，公開表示，可以在兩三個月內製造出應對奧密克戎毒株的新疫苗。很多人分析說，之所以能夠將開發時間大幅縮短，是因為疫苗製造企業事先做好了應對變異發生的準備。 與美國製藥公司輝瑞共同開發疫苗的德國新生物科技公司當地時間26日向路透社發表聲明稱：「如果有必要，可在約100天內出庫針對新毒株的新疫苗。」該公司說：「我們了解專家們的憂慮，立即開始了對奧密克戎毒株的調查。最晚在兩周內通過實驗室測試，確保更多的數據。」該公司還說：「將利用該數據判斷是否應該調整現有疫苗，使其能對癥奧密克戎。」 莫德納當天也發表聲明稱：「計劃盡快開發針對奧密克戎的加強針。」莫德納表示：「把新的候選物質製成臨床試驗用疫苗，需要60天到90天。」莫德納解釋說，除此之外，正在研究增加加強針劑量的方式、可以一次性應對多種毒株的疫苗開發方案等。公司首席執行官斯特凡納·邦塞爾強調：「我們從一開始就認為，為了打敗大流行，必須提前應對病毒的進化。我們為了實施該毒株的應對戰略，正在以最快的速度行動。」美國製藥公司諾瓦瓦克斯當天表示：「正在開發應對奧密克戎毒株的新疫苗。試驗和製造等需要幾個星期的時間。」在傳出疫苗開發的相關消息後，26日在紐約股市，輝瑞和莫德納的股價分別暴漲6.1%和20.6%。諾瓦瓦克斯的股價也上漲了近9%。 另一家疫苗開發公司強生也在當天發表聲明稱：「正在監測新毒株。目前正在測試我們公司疫苗對奧密克戎毒株的效果。」阿斯利康表示：「已經在博茨瓦納等被確認變異毒株的地區進行研究。」

한국어