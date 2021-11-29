「3·9大選」倒計時100天……李在明：「泛執政圈集結」 VS 尹錫悅：「擴大中間」. November. 29, 2021 07:21. by 姜炅石, 姜聲煇 coolup@donga.com,yolo@donga.com. 29日距離明年3月9日總統選舉剛好還有100天。面對最後100天的大長征，朝野政黨總統候選人表面上都自信能獲勝，暗地裏卻展開了激烈的戰略鬥爭。在最近各種輿論調查中，共同民主黨總統候選人李在明的支持率仍然達不到19屆大選時文在寅總統的得票率，國民力量黨總統候選人尹錫悅的支持率也低於希望實現政權更叠的輿論期待，雙方為了克服這一態勢的招數之鬥正在加劇。 李在明和尹錫悅各自把集結進步、保守陣營作為首要課題。不過，尹錫悅的戰略是吸收對文在寅政權感到失望的原執政黨支持層來占據優勢。最近正在忙於推進與開放民主黨合並的李在明周末巡訪光州和全羅南道並表示，「沒有湖南地區就沒有民主黨」，強調了死守「家兔」的意誌。相反，尹錫悅陣營相關人士表示：「我們的目標，是在民主黨傳統支持基礎的湖南地區，獲得超過此前保守政黨候選人的得票率」，「聘請前新政治民主聯合（共同民主黨的前身）代表金漢吉為選舉對策委員會新時代準備委員長）代表，也是出於同樣的想法。」 在20多歲選民沒有給朝野候選人中任何一人以壓倒性支持的情況下，為了吸引將在明年選舉中成為「決定性票」的青年層的選票，預計將展開激烈的戰略鬥爭。李在明28日在光州選舉對策委員會成立儀式上表示，「讓2030一代繼承了殘酷的世界，感到非愧疚和抱歉」，開始安撫憤怒的青年層。尹錫悅當天也成立了「為明天著想的青年委員會」，宣布「不是為青年製定政策，而是國家和青年一起運營國政」，開始拉攏青年層。

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