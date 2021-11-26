「基準利率0%時代」落幕，必須防範即將到來的債務沖擊. November. 26, 2021 07:31. . 隨著韓國銀行金融貨幣運營委員會昨天將基準利率上調至1%，自去年3月以後持續20個月的「0%基準利率時代」落下了帷幕。據預測，韓國銀行明年可能會上調利率一兩次，而一直保持「零利率」的美國也很有可能提前上調基準利率。也就是說，新冠疫情暴發以來央行的擴張性貨幣政策將180度拐彎轉向緊縮。 韓國銀行認為，由於低利率和流動性過剩，物價上漲，家庭和企業的負債也達到了危險水位。上個月消費者物價時隔9年零9個月首次上漲3%，大幅超過了物價穩定目標2%。不顧金融當局的總量限製，隨著房地產貸款的增加，9月底家庭信用（家庭貸款+信用卡使用額）規模達到了1844.9萬億韓元，超過了去年的國內生產總值。韓國的家庭信用在國內生產總值中所占比率為104.2%，在37個主要國家中居首位。因新冠疫情而經營惡化的中小企業和個體戶在五大銀行的貸款規模也比一年前增加了10%。 為了抑製暴漲的物價，防止房地產、股票等資產價格的泡沫進一步擴大，上調基準利率是不可避免的。昨天，韓國銀行總裁李柱烈暗示明年年初可能會進一步上調利率，因此，為了購買房子或股票而盲目貸款的做法變得非常危險。為了償還年利接近6%的住宅擔保貸款，不少家庭正在勒緊腰帶。如果基準利率上漲0.25個百分點，韓國家庭每年要多承擔2.9萬億韓元的利息。負債過多的中小企業和個體戶的困難也會增加。 但令人擔憂的是，目前的物價上漲不僅是流動性過剩，而且是全球供應鏈瓶頸現象、各國轉而采取環保政策、美中經濟矛盾等海外結構性因素造成的。即使上調基準利率，物價也有可能繼續上漲，只會加重家庭和企業的利息負擔。隨著新冠確診患者的劇增，如果連階段性恢復日常生活（與新冠共存）也碰壁，景氣可能會迅速冷卻。 考慮到這一點，韓國銀行應該仔細觀察實體經濟的動態，慎重決定上調基準利率的速度。政府也應針對弱勢群體和上調利率給企業帶來的沖擊，克製不必要的支出，保留財政余力。

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