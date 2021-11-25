“講述韓國文化的‘迪士尼動畫’不遠了”. November. 25, 2021 07:16. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “如果有一部融合了K-Pop的迪士尼動畫片，我想一定會做得很有意思。” 迪士尼動畫師崔英宰（51歲）和尹娜拉（37歲）在迪士尼第60長篇動畫片《Encanto：魔法的世界》（以下簡稱Encanto•照片）首映日的24日舉行的網上記者招待會上異口同聲地表示。《Encanto》以哥倫比亞爲背景，迪士尼也在努力反映人種、地區的多樣性，因此很多人期待不久後就會出現以韓國文化爲題材的動畫片。尹動畫師表示：“迪士尼也在進行非洲裔項目等，爲了創造多文化的IP（知識産權）而做出了很多努力。”這讓人們提高了對以後迪士尼也能講述韓國文化的期待。 兩人僅在迪士尼就分別工作了15年和8年，是制作《冰雪奇緣》第1部和第2部、《瘋狂動物城》等多部作品的資深動畫師。動畫師用電腦繪圖（CG）調節肌肉和關節等，使卡通人物能夠自然地移動。他們在《Encanto》中也進行了生動地體現米拉貝爾等主人公的動作的工作。 《Encanto》的背景是哥倫比亞森林村莊，因此，主人公跳哥倫比亞傳統舞蹈或做出哥倫比亞人特有的動作的場面很多。崔動畫師說：“迪士尼在制作以特定地區爲背景的動畫片時，會和地區專家合作等做出很多努力。《Encanto》還反映了只有哥倫比亞人知道的手勢。” 動畫片制作需要通過實時溝通的協作。受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的影響，動畫制作者必須在家工作，因此在制作《Encanto》時遇到了很多困難。尹動畫師說：“爲了營造一起工作的氛圍，大家一起進行Face Time通話等，盡可能多地進行溝通”，“其結果就是《Encanto》的制作水准超過了現有迪士尼音樂劇動畫片的界限，完成得非常好。” 他們還毫不吝惜地給予想要在動畫志願生眼中的“夢想公司”迪斯尼工作的韓國青年們鼓勵。“韓民族不是以韌勁而聞名嗎？我想只要一步一步腳踏實地地往上走，相信能來迪士尼的韓國人會很多的。（崔英宰）”

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