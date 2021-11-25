2019光州世界遊泳錦標賽紀念大會將于下月開幕. November. 25, 2021 07:16. by 金培中 wanted@donga.com. 紀念2019年國際遊泳聯盟（FINA）光州世界遊泳錦標賽的大會將在錦標賽閉幕2年半後舉行。大韓遊泳聯盟23日表示，將于下月18日至24日在曾舉行世界遊泳錦標賽的光州南部大學遊泳館舉行“光州遊泳錦標賽大會”（以下爲紀念大會）。下月18日和19日將舉行爲期兩天的大師賽，20日到24日將舉行爲期5天的精英賽。 在距離2020年東京奧運會還有一年多時間的2019年7月12日至28日舉行的世界遊泳錦標賽上，來自194個國家的7500多名選手參加了比賽，展示了遊泳、跳水、高台跳水、花樣遊泳、公開水域遊泳、水球等遊泳的各個項目。高台跳水、公開水域遊泳等在國內從未舉行過的陌生項目也受到了好評。大賽後創下159億韓元的順差（收入1367億韓元，支出1208億韓元），被譽爲“低費用、高效率”大賽。 作爲世界遊泳錦標賽遺産的一環，原計劃從去年開始舉行紀念大會，但由于受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的影響而流産。隨著階段性的日常恢複（與新冠病毒共存）的開始，紀念大會的重新推進也在加緊進行，最終確定召開。 曾舉行世界遊泳錦標賽的光州南部大學遊泳場是國內唯一的水深3米的遊泳場。在這裏進行實戰本身就會成爲選手們很好的經驗。但是，韓國遊泳代表隊將派遣運動員參加于下月16日至21日在阿聯酋（UAE）阿布紮比舉行的短池世界遊泳錦標賽參賽，同時還有實業隊的轉地訓練，因此，爲了成功舉辦“第一屆”紀念大會，還留下了調整參賽選手的日程等課題。

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