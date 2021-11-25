三星構建龍仁-華城-平澤-得州「系統半導體帶」. November. 25, 2021 07:17. by 林賢錫 lhs@donga.com. 隨著三星電子確定美國新芯片工廠的選址，連接韓國（京畿道龍仁市、華城市、平澤市）和美國（得克薩斯州奧斯汀市、泰勒市）的「系統半導體帶」的構建進入了完成階段。為爭奪2024年以後的全球系統半導體霸權，預計三星電子和臺積電、美國英特爾將展開激烈的競爭。 業內人士預測，通過此次投資，三星電子將成為美國拜登政府重組全球半導體供應鏈的核心，從而成為韓國躍升為全球半導體研究開發樞紐的契機。在得州建廠不僅是在美國創造工作崗位，韓國的研發及生產部門的附加價值也會隨之提高，也會對韓國高級工作崗位的創造做出貢獻。 三星電子計劃將泰勒市新建的工廠作為生產超微工藝系統半導體的基礎。工廠明年開始動工，2024年下半年（7月∼12月）開始批量生產。目前在全球芯片市場排名第一的臺積電也投資120億美元（約14萬億韓元），以2024年竣工為目標，正在亞利桑那州新建工廠。最近宣布重新進軍芯片市場的英特爾也將在2024年之前投入200億美元（約24萬億韓元），在亞利桑那州建設兩個半導體工廠。 據市場調查機構臺灣「潮流力量」稱，以今年第二季度（4月∼6月）為準，臺積電（52.9%）的世界代工市場占有率大幅領先三星電子（17.3%）。但業界分析認為，2024年以後世界市場的版圖取決於在北美市場能吸引多少半導體客戶。因此，預計三星電子和臺積電、英特爾將展開激烈的競爭。 三星電子的戰略是，在3納米以下的超細工程上，憑借技術優勢增加客戶，縮小與臺積電的占有率差距。核心課題是以北美生產基地為中心確保充分的生產力，以韓國為中心提高研發水平。 三星電子的目標是到2030年為止，登上系統半導體世界的第一位，為此將分散在各工廠的半導體部門的研究員聚集到京畿道華城市研發中心零件研究大樓，正在全力開發尖端工程技術。

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