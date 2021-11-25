觀看《鱿魚遊戲》的北韓高中生被判處重刑. November. 25, 2021 07:17. by 李恩澤 nabi@donga.com. 自由亞洲電台（RFA）23日報道說，在北韓偷偷觀看Netflix（奈飛）電視劇《鱿魚遊戲》的高中生遭到當局揭發，被判處無期徒刑等重刑。在北韓居民之間，韓國電視劇等外國視頻在暗地裏傳播，北韓當局加強管制，營造恐怖氛圍。 據RFA稱，最近，北韓清津市的一所高中的7名學生在觀看《鱿魚遊戲》時，因109常務聯合指揮部的檢查被揪出來。在中國將電視劇裝進USB存儲器帶回北韓後賣給學生的居民被槍決，購買該視頻資料收看的學生中有一人被判無期徒刑。其余6名學生被判5年勞動教化刑。當局接到舉報後，突襲了學生們觀看電視劇的現場。 一位北韓消息人士向RFA表示：“這是去年12月制定《反動思想文化抵制法》後首次被揭發的青少年事例。這已成爲非常嚴重的問題。”該法律強烈禁止接觸、持有和收聽外國影像制品、出版物、歌曲等。該消息人士還補充說：“由于新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，邊境已經被封鎖，但有關當局將調查和處罰USB存儲器是如何進入北韓的，居民們十分不安。”

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