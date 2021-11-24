李在明提出的勞動理事製，只會強化國營企業的鐵飯碗. November. 24, 2021 07:24. . 共同民主黨總統候選人李在明在會見韓國勞動組合總聯盟（韓勞總）領導層時，就實施公共機關勞動理事製問題表示：「我認為，只要做出決斷就行，當然應該做。」他還表示，如果在野黨反對，執政黨應該單獨處理相關法案。一周前，李在明博也曾表示：「應該把勞動理事製擴大到公共領域和準公共機構，最後在民間領域實施。」對於李在明的要求，共同民主黨回答：「將在定期國會內毫無差池地予以推進。」 公共機關勞動理事製，是指公共企業勞動者代表參加理事會，擁有發言權、表決權並參與決策的製度。雖然因為文在寅政府的大選公約被納入100大國政課題，但在政府內部也有不少反對意見，因此並未在中央公共機關中實施，只是為首爾市、京畿道等地方公共機關實施。雖然勞動界主張該製度會提高公共機關的透明度，但經營界擔心，要求福利的呼聲也會增加，導致經營效率惡化。 特別是，很多人擔心，如果該製度擴大到民間企業，隨著勞資之間的力量均衡被打破，企業的革新變得困難，股東的權利將受損害。被勞動界和執政黨引以為製度模板的德國與韓國不同，確立了合理的勞資關系，勞動者代表參與的「監督理事會」和最高經營者主導的「經營理事會」是分開的。李在明是在這種情況下要求盡快通過公共企業勞動理事製義務化法案的。 現政府執政以後，公共機關承擔了加強新再生能源等政府政策的負擔，業績大幅惡化。在大型公共機關中，有一半的公共機關的利潤連利息都無法償還。有些情形下需要用國民稅金填補窟窿的公共企業，負債已接近國家債務的60%。根據「非正規職清零政策」，轉包企業的職員強行轉變為正規職的後遺癥是，不少企業減少了大學畢業新職員的聘用規模。 執政黨總統候選人在需要刻骨經營革新的公共機關大力推動使結構改革變得困難的製度，是不負責任的行為。這勢必會招致批評，他為了在選舉中得到勞動界的支援，而使公共企業工會的鐵飯碗變得更加堅固。

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