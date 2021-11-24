創傷倫理學. November. 24, 2021 07:25. . 有人從憎恨中學到憎恨，有人則從中學到愛。決定那個的是那個人的器量。阿爾及利亞出身的法國哲學家雅克•德裏達從憎惡中提煉出了“愛的倫理” 他是個學習成績很好的學生。在曾是法國殖民地的阿爾及利亞小學，獲得第一名的學生們輪流升起國旗。但輪到德裏達的時候，另外的學生代替了他的工作。因爲他是猶太人。不僅僅是這件事。殖民政府實施了限制猶太人學生的配額制。最後連這個也減少了一半。正如他所說“黑色、非常像阿拉伯人、個子矮小的猶太人”，是他在1942年10月被趕出中學的原因。第二年4月，他又回到了學校，雖然只有幾個月的時間，但這件事對一個12歲的男孩造成了很大的傷害。 他成爲哲學家後所寫的一切多少都留有那些傷痕。稍微誇張一點，其創傷就是哲學的出發點。傷痛並沒有教會他如何面對憎恨。也沒有教他怨恨和自卑感。也沒有講授本民族中心主義。創傷教給他的是熱情接待他人的精神。他說：“真正的款待是款待不能款待的東西。”他說：“不僅要款待人類，還要款待包括動物在內的所有東西。”作爲猶太人的他對以色列向巴勒斯坦人施加的暴力感到憤慨也是因爲這個原因。從曆史上看，他討厭受難的猶太人將其他民族逼向受難的矛盾和僞善。 德裏達是一位熱情的，真的溫暖的哲學家，他把創傷作爲倫理學的基石。不然怎麽會說所有的事由都是從那個傷口中提煉出來的呢？他在成長過程中認爲“沒有必要給自己的傷口上藥”。硬是不肯痊愈。諷刺的是，他的治愈在于拒絕治愈。因爲他器量大，所以這是可能的事情。文學評論家•全北大學客座教授

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